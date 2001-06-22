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Китаянка взяла Ferrari на прокат и разбила его. Видео

Китаянка взяла Ferrari на прокат и разбила его. Видео Затем девушка поделилась своими впечатлениями.

В Китае женщина арендовала спорткар Ferrari 458 и через несколько минут врезалась в дорожное ограждение, спровоцировав серьезную аварию с двумя машинами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Садясь за руль нового спортивного автомобиля она призналась, что это ее первая поездка на Ferrari.

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"Это вправду самое удивительное ощущение", - также добавила она.

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 Теги: Китай, Ferrari

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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