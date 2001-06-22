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"Камни с неба": на Москву обрушился крупный град. Видео

"Камни с неба": на Москву обрушился крупный град. Видео Куски льда достигали размеров перепелиного яйца.

В столице РФ Москве днем 23 июня неожиданно обрушился сильный дождь с градом, передают Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

Об этом сообщают пользователи соцсетей и публикуют фото и видео природного явления.

Очевидцы отметили, что их не спасали даже зонты.

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Град достигал размеров перепелиного яйца.

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 Теги: Москва, град

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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