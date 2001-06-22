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В Азовском море отдыхающие нашли ядовитых медуз. Видео
Курортники сообщают, что медузы заполонили прибережную линию воды
В Запорожской области, в Азовском море отдыхающие заметили крупных медуз, которые ранее массово не водились здесь, а были обитателями, в основном, Черного моря, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акцент
Курортники сообщают, что медузы заполонили прибережную линию воды, а некоторые люди уже пострадали от этих крупных водных существ. Кроме того, странно, что медузы появились так рано. В Черном море они начинают массово заполнять прибережную зону в конце июля, в начале августа.
Справка: Корнерот (Rhizostoma pulmo) — медуза класса сцифоидных. Распространенная в Черном, Азовском и Средиземном морях. Держится у берегов на небольших глубинах, может образовывать большие скопления.
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Медуза довольно распространенная в курортной зоне Черного моря. Человеку следует избегать контакта с ней. При контакте человека с выростами корнерота возникают достаточно сильные болевые ощущения, похожие на ожог крапивой.
В Запорожской области, в Азовском море отдыхающие заметили крупных медуз, которые ранее массово не водились здесь, а были обитателями, в основном, Черного моря, передает Хроника.инфо со ссылкой на Акцент
Курортники сообщают, что медузы заполонили прибережную линию воды, а некоторые люди уже пострадали от этих крупных водных существ. Кроме того, странно, что медузы появились так рано. В Черном море они начинают массово заполнять прибережную зону в конце июля, в начале августа.
Справка: Корнерот (Rhizostoma pulmo) — медуза класса сцифоидных. Распространенная в Черном, Азовском и Средиземном морях. Держится у берегов на небольших глубинах, может образовывать большие скопления.
Читайте также: В Азовском море затонул Subaru. Видео
Медуза довольно распространенная в курортной зоне Черного моря. Человеку следует избегать контакта с ней. При контакте человека с выростами корнерота возникают достаточно сильные болевые ощущения, похожие на ожог крапивой.
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