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Реклама, снятая в Киеве, стала триумфатором в Каннах. Видео
Видеоролик Go With The Flaw наградили в трех категориях
Снятая в Киеве реклама итальянского бренда Diesel, стала триумфаторам в Каннах. Ролик получил сразу три «Каннских льва» – самые престижные награды фестиваля рекламы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Видеоролик Go With The Flaw наградили в трех категориях: «режиссура» («Бронзовый лев»), «продакшн-дизайн» («Бронзовый лев») и «операторская работа» («Серебряный лев»).
За продакшн отвечала украинская компания, а режиссером выступил Франсуа Руселле, который ранее работал с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones. Саундтреком рекламы стала песня Эдит Пиаф «Non, Je ne regrette Rien», а главными локациями — Подольско-Воскресенский мост и Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Отметим, что фестиваль «Каннские львы» — самый престижный в мире рекламы. В этом году он проводился на Лазурном побережье с 18 по 22 июня.
Напомним, в начале этого года киевская продакшн-компания Radioaktive Film, которая работала с такими мировыми звездами, как MØ, Coldplay, Years & Years, Tame Impala и Foals, сняла рекламный ролик для британской компании проездных билетов Trainline. В 40-секундном видео в стиле экшен женщина, догоняя мужчину, выбегает из метро и сразу оказывается в здании Центрального железнодорожного вокзала. Потеряв из вида парня, она встречает милую женщину, которая рассказывает ей о расписании поездов.
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Киев все чаще привлекает зарубежных режиссеров и становится площадкой для съемок клипов и фильмов. Рекламное видео нового поколения Apple Watch, снятое на Центральном вокзале Киева, тоже создавали при участии продакшн-студии Radioaktive Film. Его показали в новом театре Стива Джобса в американском городе Купертино во время презентации новинок от Apple.
Снятая в Киеве реклама итальянского бренда Diesel, стала триумфаторам в Каннах. Ролик получил сразу три «Каннских льва» – самые престижные награды фестиваля рекламы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Видеоролик Go With The Flaw наградили в трех категориях: «режиссура» («Бронзовый лев»), «продакшн-дизайн» («Бронзовый лев») и «операторская работа» («Серебряный лев»).
За продакшн отвечала украинская компания, а режиссером выступил Франсуа Руселле, который ранее работал с Мадонной, Depeche Mode и The Rolling Stones. Саундтреком рекламы стала песня Эдит Пиаф «Non, Je ne regrette Rien», а главными локациями — Подольско-Воскресенский мост и Национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Отметим, что фестиваль «Каннские львы» — самый престижный в мире рекламы. В этом году он проводился на Лазурном побережье с 18 по 22 июня.
Напомним, в начале этого года киевская продакшн-компания Radioaktive Film, которая работала с такими мировыми звездами, как MØ, Coldplay, Years & Years, Tame Impala и Foals, сняла рекламный ролик для британской компании проездных билетов Trainline. В 40-секундном видео в стиле экшен женщина, догоняя мужчину, выбегает из метро и сразу оказывается в здании Центрального железнодорожного вокзала. Потеряв из вида парня, она встречает милую женщину, которая рассказывает ей о расписании поездов.
Читайте также: Невероятно красивая реклама, снятая в заснеженных Карпатах. Видео
Киев все чаще привлекает зарубежных режиссеров и становится площадкой для съемок клипов и фильмов. Рекламное видео нового поколения Apple Watch, снятое на Центральном вокзале Киева, тоже создавали при участии продакшн-студии Radioaktive Film. Его показали в новом театре Стива Джобса в американском городе Купертино во время презентации новинок от Apple.
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