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Кадры задержания подозреваемого в убийстве семейной пары в Харькове. Видео

Кадры задержания подозреваемого в убийстве семейной пары в Харькове. ВидеоВ Харькове застрелили семейную пару и ранили их ребенка

В Харькове полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве семейной пары и ранении ребенка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненую 13-летнюю дочь обнаружила в квартире соседка.

Жильцы дома рассказали полицейским, что до происшествия видели припаркованный во дворе неизвестный им ранее автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении.

Указанный автомобиль задержали возле станции метро "Киевская". В машине было обнаружено огнестрельное оружие.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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Пострадавший ребенок госпитализирован.



Кадры задержания подозреваемого в убийстве семейной пары в Харькове. Видео
Кадры задержания подозреваемого в убийстве семейной пары в Харькове. Видео
Кадры задержания подозреваемого в убийстве семейной пары в Харькове. Видео
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 Теги: Харьков, убийство

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Сегодня, 16:35 » Автор: Татьяна Ларина
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