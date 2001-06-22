Раздел: Видеоновости
Кадры задержания подозреваемого в убийстве семейной пары в Харькове. Видео
В Харькове застрелили семейную пару и ранили их ребенка
В Харькове полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве семейной пары и ранении ребенка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненую 13-летнюю дочь обнаружила в квартире соседка.
Жильцы дома рассказали полицейским, что до происшествия видели припаркованный во дворе неизвестный им ранее автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении.
Указанный автомобиль задержали возле станции метро "Киевская". В машине было обнаружено огнестрельное оружие.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Читайте также: Кадры с места задержания "торнадовца" Пугачева. Видео
Пострадавший ребенок госпитализирован.
В Харькове полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве семейной пары и ранении ребенка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненую 13-летнюю дочь обнаружила в квартире соседка.
Жильцы дома рассказали полицейским, что до происшествия видели припаркованный во дворе неизвестный им ранее автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении.
Указанный автомобиль задержали возле станции метро "Киевская". В машине было обнаружено огнестрельное оружие.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Читайте также: Кадры с места задержания "торнадовца" Пугачева. Видео
Пострадавший ребенок госпитализирован.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
592
0
Также советуем посмотреть
- Живой аттракцион: в Сети высмеяли огромную очередь к Ленину в РФ
- Нагулялся: в Британии кот вернулся домой после 10 лет «странствий»
- Слепаков и Шнуров оригинально высмеяли сборную России по футболу
- Жизнь молодых мам в ироничных иллюстрациях
- «Совок»: в Сети высмеяли российские консервы с нелепым названием
- Странный реверанс Терезы Мэй высмеяли смешными фотожабами
- В «ЛНР» знатно оконфузились с американскими истребителями
- Фанаты стали героями мемов после того, как сняли себя на фото в дорожной яме
- В Сети высмеяли попытки окружения Владимира Путина скрыть его низкий рост
- Школьники запустили в стратосферу пудинг
- Гигантские крысы атаковали шведский город
- Подборка свежих фотомемов не даст вам грустить
- Дельфины окружили огромного кита, чтобы покататься на волнах
- Смешные картинки подарят вам море позитива
- Веселые субботние анекдоты специально для вас
- Забавные снимки собак на рабочем месте их хозяев
- Ямы на российских дорогах стали героями "фотожаб" в Сети
- Забавные вывески и реклама, которые наверняка вас развеселят
- Смешно до слез: приколы из жизни неудачников
- Пес, выпрашивающий пиццу, стал звездой Сети
- Коты и еда: смешные фотоколлажи от талантливого иллюстратора
- Веселые способы защитить имущество от настоящих «чудиков»
- Очаровательные фотки собак, которым сделали стрижку
- Эпичные фотки выпускников, не сумевших сдержать веселье
- Забавные коты, которые точно знают, кто в доме хозяин
- Порция эндорфинов: смешные анекдоты на пятницу
- В Черкассах преподаватели одного из вузов попались на взятке
- Україні необхідно денонсувати договір 2004 року
- В США стекло помешало тигру «поохотиться» на посетителя зоопарка
- Украинским военным удалось ликвидировать офицеров ВС РФ
Оставьте свой комментарий