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Так выглядят последствия масштабного наводнения в Китае. Видео

Так выглядят последствия масштабного наводнения в Китае. Видео Эвакуировано уже более тысячи человек.

Как информировали в ведомствах гражданской администрации Гуанси-Чжуанского автономного района, бедствие терпят более 40 000 человек, два человека погибли, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK

По данным агентства Синьхуа, нынешним бедствием охвачены 40 300 человек, экстренной эвакуации и размещению подверглись 1127 человек.

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Кроме того, в экстренной помощи нуждаются 540 человек.

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 Теги: Китай, наводнение

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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