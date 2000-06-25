» » Европейские танкисты соревновались в умении давить автомобили. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Европейские танкисты соревновались в умении давить автомобили. Видео

Европейские танкисты соревновались в умении давить автомобили. Видео Зрелищный конкурс прошёл на танковых соревнованиях.

Мало кто знает, но знаменитые танковые соревнования Сильная Европа (Strong Europe Tank Challenge), в которых также участвуют ВС Украины, не обходятся без обычных гражданских авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Правда, их участие в этих мероприятиях пассивное и в какой-то мере может вызвать слезы…

Роль этих машин – препятствие для танков, которое последним необходимо преодолеть любым образом. Иными словами, легковушки “заставляют” гибнуть под гусеницами танков Abrams M1A2 (США), Challenger II (Великобритания) и Leopard 2A5 (Польша).

Читайте также: Так выглядят последствия масштабного наводнения в Китае. Видео

Для танкистов это однозначное веселье, а для нас – наглядное доказательство тому, почему лучше не оставлять автомобиль на пути следования тяжелой военной машины.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: танки, соревнования, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     43
     0

Похожие новости по теме

На танковых соревнованиях Europe Tank Challenge давили автомобили. Видео На танковых соревнованиях Europe Tank Challenge давили автомобили. Видео

Вчера на соревнованиях Tank Challenge был предпоследний день - команды соревновались в ловкости вождения и прочих дисциплинах.

Tank Challenge 2018: разведка целей и скоростная стрельба. Видео Tank Challenge 2018: разведка целей и скоростная стрельба. Видео

Украинские танкисты, по отзывам присутствующих на международных соревнованиях в Германии, этот этап соревнований прошли на ура.

Украинские танки отправились на учения в Германию. Видео Украинские танки отправились на учения в Германию. Видео

Украинские военные будут соревноваться с экипажами танков Abrams, Leclerc и Leopard в различных модификациях.

В Украине пройдут масштабные танковые соревнования. Видео В Украине пройдут масштабные танковые соревнования. Видео

Участники уже готовятся к Tank Challenge 2018.

Танкисты ВСУ приехали в Германию на турнир. Видео Танкисты ВСУ приехали в Германию на турнир. Видео

Открытие конкурса танкистов состоится 3 июня.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх