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Европейские танкисты соревновались в умении давить автомобили. Видео
Зрелищный конкурс прошёл на танковых соревнованиях.
Мало кто знает, но знаменитые танковые соревнования Сильная Европа (Strong Europe Tank Challenge), в которых также участвуют ВС Украины, не обходятся без обычных гражданских авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Правда, их участие в этих мероприятиях пассивное и в какой-то мере может вызвать слезы…
Роль этих машин – препятствие для танков, которое последним необходимо преодолеть любым образом. Иными словами, легковушки “заставляют” гибнуть под гусеницами танков Abrams M1A2 (США), Challenger II (Великобритания) и Leopard 2A5 (Польша).
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Для танкистов это однозначное веселье, а для нас – наглядное доказательство тому, почему лучше не оставлять автомобиль на пути следования тяжелой военной машины.
Мало кто знает, но знаменитые танковые соревнования Сильная Европа (Strong Europe Tank Challenge), в которых также участвуют ВС Украины, не обходятся без обычных гражданских авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Правда, их участие в этих мероприятиях пассивное и в какой-то мере может вызвать слезы…
Роль этих машин – препятствие для танков, которое последним необходимо преодолеть любым образом. Иными словами, легковушки “заставляют” гибнуть под гусеницами танков Abrams M1A2 (США), Challenger II (Великобритания) и Leopard 2A5 (Польша).
Читайте также: Так выглядят последствия масштабного наводнения в Китае. Видео
Для танкистов это однозначное веселье, а для нас – наглядное доказательство тому, почему лучше не оставлять автомобиль на пути следования тяжелой военной машины.
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