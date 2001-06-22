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Раздел: Видеоновости  
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В Киевской области ДТП привело к полному сгоранию автомобиля. Видео

В Киевской области ДТП привело к полному сгоранию автомобиля. Видео За рулем машины была беременная женщина.

В воскресенье, 24 июня, под Киевом случилась авария, в результате которой пострадала беременная, сгорел автомобиль дотла, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, в селе Крюковщина, около 21.00, на перекрестке улиц Балукова и Мичурина столкнулись Chery Tiggo и Volkswagen Golf.

Как передает издание, Volkswagen ехал со стороны Киева, а Chery навстречу. Удар был настолько сильным, что оба автомобиля врезались в забор и Volkswagen загорелся. В итоге, Volkswagen полностью сгорел.

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В салоне сгоревшего автомобиля в момент ДТП находилась беременная девушка. Ее увезли в больницу до прибытия медиков. Также госпитализировали и водителя Chery. Предварительно, у него перелом руки.

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 Теги: Автомобиль, пожар

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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