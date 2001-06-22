» » Представитель КГГА рассказал о повышении стоимости проезда в Киеве. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Представитель КГГА рассказал о повышении стоимости проезда в Киеве. Видео

Представитель КГГА рассказал о повышении стоимости проезда в Киеве. Видео За разовую поездку придется заплатить до 8 гривен.

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. И будет составлять от 6,3 гривен — при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен — за разовую поездку. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на solomenka.org.ua.

«С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении платить за одну поездку от 6,3 гривен, — сообщил заместитель председателя КГГА. — То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы».

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году состоялось корректировки отдельных его составляющих.

Читайте также: В Киевской области ДТП привело к полному сгоранию автомобиля. Видео

Дмитрий Давтян сделал акцент на том, что городской голова Виталий Кличко заявил о том, что будут сохранены все льготы на проезд общественным транспортом: для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, проезд, стоимость

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
     963
     0

Похожие новости по теме

Проезд в речном трамвае будет бесплатным для посетителей Проезд в речном трамвае будет бесплатным для посетителей "Евровидения-2017". Видео

Билет на "Евровидение" станет бесплатным пропуском на речной трамвай.

Маршрутчики всей страны требуют поднять цены на проезд. Видео Маршрутчики всей страны требуют поднять цены на проезд. Видео

В Николаеве утром на работу не выехали 90% частных маршрутных такси.

Харьковчане рассказали, что думают о грядущем повышении цен на проезд. Видео Харьковчане рассказали, что думают о грядущем повышении цен на проезд. Видео

Подорожание стоимости проезда объясняется поднятием цен на бензин и газ, которые в свою очередь привязаны к курсу валюты.

В Киеве протестовали против повышения стоимости проезда в метро. Видео В Киеве протестовали против повышения стоимости проезда в метро. Видео

Людям пообещали, что тариф на метро будет повышаться только после общественных слушаний.

Кличко объяснил подорожание проезда в метро падением курса гривны. Видео Кличко объяснил подорожание проезда в метро падением курса гривны. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, почему предвидится подорожание стоимости проезда в столичном метро.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх