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Представитель КГГА рассказал о повышении стоимости проезда в Киеве. Видео
За разовую поездку придется заплатить до 8 гривен.
С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. И будет составлять от 6,3 гривен — при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен — за разовую поездку. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на solomenka.org.ua.
«С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении платить за одну поездку от 6,3 гривен, — сообщил заместитель председателя КГГА. — То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы».
По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году состоялось корректировки отдельных его составляющих.
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Дмитрий Давтян сделал акцент на том, что городской голова Виталий Кличко заявил о том, что будут сохранены все льготы на проезд общественным транспортом: для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.
С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. И будет составлять от 6,3 гривен — при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен — за разовую поездку. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на solomenka.org.ua.
«С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении платить за одну поездку от 6,3 гривен, — сообщил заместитель председателя КГГА. — То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы».
По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году состоялось корректировки отдельных его составляющих.
Читайте также: В Киевской области ДТП привело к полному сгоранию автомобиля. Видео
Дмитрий Давтян сделал акцент на том, что городской голова Виталий Кличко заявил о том, что будут сохранены все льготы на проезд общественным транспортом: для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.
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