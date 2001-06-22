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Украинцев спросили, собираются ли они отдыхать в Крыму. Видео
Большинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.
Большинство украинцев не собираются ехать в Крым на отдых, в качестве причин указывают как оккупацию полуострова, так и высокие цены.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом свидетельствует видеоматериал "Крым Реалии".
Журналисты издания опросили жителей разных городов Украины, в том числе и оккупированного Донецка. У них спрашивали, собираются ли они отдыхать в Крыму. Хотя некоторые говорили, что только недавно оттуда прибыли, большинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.
"Не собираюсь, потому что я себя там не буду чувствовать безопасно", "Там сейчас много россиян, украинцев мало, что-то отпугивает", "В Крыму дороже чем за границей и сервис наверное намного хуже", "Нет, и очень жалею. Я не знаю какое отношение к туристам из Украины", "Он в оккупации, как туда можно ехать?", "Конечно я не поеду, потому что это прежде всего аморально", – говорят украинцы.
Читайте также: Представитель КГГА рассказал о повышении стоимости проезда в Киеве. Видео
Опрос на видео - с 14:19.
Большинство украинцев не собираются ехать в Крым на отдых, в качестве причин указывают как оккупацию полуострова, так и высокие цены.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом свидетельствует видеоматериал "Крым Реалии".
Журналисты издания опросили жителей разных городов Украины, в том числе и оккупированного Донецка. У них спрашивали, собираются ли они отдыхать в Крыму. Хотя некоторые говорили, что только недавно оттуда прибыли, большинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.
"Не собираюсь, потому что я себя там не буду чувствовать безопасно", "Там сейчас много россиян, украинцев мало, что-то отпугивает", "В Крыму дороже чем за границей и сервис наверное намного хуже", "Нет, и очень жалею. Я не знаю какое отношение к туристам из Украины", "Он в оккупации, как туда можно ехать?", "Конечно я не поеду, потому что это прежде всего аморально", – говорят украинцы.
Читайте также: Представитель КГГА рассказал о повышении стоимости проезда в Киеве. Видео
Опрос на видео - с 14:19.
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