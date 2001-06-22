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Военные провели учения вблизи линии разграничения. Видео

Военные провели учения вблизи линии разграничения. ВидеоВ учениях принимали участие четыре боевых машины пехоты под руководством командирской БМП-1.

Бронегруппа подразделения 93-й бригады Холодный Яр Вооруженных сил Украины провела учения вблизи линии разграничения на Донбассе.

Видео учений опубликовано на странице бригады в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

В учениях принимали участие четыре боевых машины пехоты под руководством командирской БМП-1. Они вышли на огневой рубеж и отбили атаку условного противника.

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"Бронегруппа является резервом командиру подразделения. Она прикрывает подразделение, находящееся на переднем крае. Бронегруппа в любое время готова вступить в реальный бой против российского оккупанта. Ее выведут, когда враг захочет обойти опорный пункт с фланга или пытаться его окружить", - поясняют военные.

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 Теги: учения, ВСУ, видео

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Сегодня, 11:25 » Автор: Богдан Процив
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