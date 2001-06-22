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Военные провели учения вблизи линии разграничения. Видео
В учениях принимали участие четыре боевых машины пехоты под руководством командирской БМП-1.
Бронегруппа подразделения 93-й бригады Холодный Яр Вооруженных сил Украины провела учения вблизи линии разграничения на Донбассе.
Видео учений опубликовано на странице бригады в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
В учениях принимали участие четыре боевых машины пехоты под руководством командирской БМП-1. Они вышли на огневой рубеж и отбили атаку условного противника.
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"Бронегруппа является резервом командиру подразделения. Она прикрывает подразделение, находящееся на переднем крае. Бронегруппа в любое время готова вступить в реальный бой против российского оккупанта. Ее выведут, когда враг захочет обойти опорный пункт с фланга или пытаться его окружить", - поясняют военные.
Бронегруппа подразделения 93-й бригады Холодный Яр Вооруженных сил Украины провела учения вблизи линии разграничения на Донбассе.
Видео учений опубликовано на странице бригады в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
В учениях принимали участие четыре боевых машины пехоты под руководством командирской БМП-1. Они вышли на огневой рубеж и отбили атаку условного противника.
Читайте также: ВСУ получили новейшие образцы военной техники. Видео
"Бронегруппа является резервом командиру подразделения. Она прикрывает подразделение, находящееся на переднем крае. Бронегруппа в любое время готова вступить в реальный бой против российского оккупанта. Ее выведут, когда враг захочет обойти опорный пункт с фланга или пытаться его окружить", - поясняют военные.
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