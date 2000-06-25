» » В США создали машину для сбора арбузов. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В США создали машину для сбора арбузов. Видео

В США создали машину для сбора арбузов. ВидеоКомбайн постукивает по арбузам, и если они спелые, собирает, поясняют разработчики.

Группа студентов из США получила награду в $30 тыс. за создание машины Ag-Bot для сбора арбузов, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Идея заключается в том, что фермеры могут настроить это перед сном, а проснувшись утром увидеть собранный урожай арбузов", - рассказал профессор Александр Леонесса.

По его словам, изобретение полностью автономное. Комбайн постукивает по арбузам, и если они спелые, собирает, поясняют разработчики.

Этот процесс экономит время фермеров, но главное деньги, добавили они.

Читайте также: Украинцев спросили, собираются ли они отдыхать в Крыму. Видео

Пока такой сборщик арбузов является только прототипом, отмечают создатели.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: арбузы, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:47 » Автор: Богдан Процив
     1720
     0

Похожие новости по теме

Украинцев спросили, собираются ли они отдыхать в Крыму. Видео Украинцев спросили, собираются ли они отдыхать в Крыму. Видео

Большинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.

Мировой рекорд: в США создали робота, который собирает кубик Рубика за полминуты. Видео Мировой рекорд: в США создали робота, который собирает кубик Рубика за полминуты. Видео

Это действительно рекорд в сфере робототехники.

В Норвегии создали робота-червя для ремонта морского оборудования. Видео В Норвегии создали робота-червя для ремонта морского оборудования. Видео

Разработчики собираются приступить к тестированию машины.

Ляшко собирает подписи за отставку Шокина. Видео Ляшко собирает подписи за отставку Шокина. Видео

Чтобы включить в повестку дня вопрос об отставке генпрокурора, необходимо собрать 150 подписей депутатов.

Арбузов 20 минут рассказывал россиянам о «райских временах» Януковича. Видео Арбузов 20 минут рассказывал россиянам о «райских временах» Януковича. Видео

Сергей Арбузов, который Украиной объявлен в розыск, отрабатывает России предоставленное убежище и вещает с телеканалов о ближайшем крахе нашей страны, красочно расписывая существовавший рай при Януковиче.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх