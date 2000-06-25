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Раздел: Видеоновости  
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В Британии открыли сеть отелей на деревьях. Видео

Из них строят целые гостиничные комплексы.

В Великобритании набирает популярность отдых на природе. Из последних "новшеств" – целые гостиничные комплексы из домиков на деревьях.

Домик на дереве хотел бы иметь почти каждый ребенок – так говорят британские родители. Потому что это не просто место для игр. Для детей – это маленький отдельный мир со своими правилами. В комплексе в графстве Сассекс эти домики просто сказочные. Владелец говорит – вдохновлялся произведениями архитектора Гауди, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Несмотря на то, что жизнь в домике на дереве не из дешевых, отдыхающих с детьми здесь хватает. Когда надоест спать среди ветвей, можно заночевать в трейлере, или даже в двухэтажном автобусе.

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А тем, кому выезды к таким местам не по деньгам – тоже могут проявить творчество. Домики на дереве строить не обязательно. А вот построить вместе с малышами из подручных материалов небольшую халабуду вполне по силам.

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 Теги: отели, деревья, видео

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Сегодня, 16:08 » Автор: Богдан Процив
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