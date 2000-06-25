Раздел: Видеоновости
Страус набросился на зрителей цирка. Видео
Инцидент, произошедший во время шоу, сняли на видео очевидцы.
В Казанском цирке дрессировщик потерял контроль над страусом и тот напал на зрителей шоу. Инцидент был снят на видео очевидцами, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Ролик демонстрирует, как страус побежал в зрительские ряды, сметая на своем пути взрослых и детей. В результате инцидента среди зрителей возникла паника.
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Однако дрессировщик оперативно взял ситуацию под контроль и птицу удалось увести за кулисы. По данным ЧП, из-за страуса никто не пострадал.
В Казанском цирке дрессировщик потерял контроль над страусом и тот напал на зрителей шоу. Инцидент был снят на видео очевидцами, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Ролик демонстрирует, как страус побежал в зрительские ряды, сметая на своем пути взрослых и детей. В результате инцидента среди зрителей возникла паника.
Читайте также: Бой украинских морпехов с боевиками возле Водяного. Видео
Однако дрессировщик оперативно взял ситуацию под контроль и птицу удалось увести за кулисы. По данным ЧП, из-за страуса никто не пострадал.
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