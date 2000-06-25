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Страус набросился на зрителей цирка. Видео

Страус набросился на зрителей цирка. ВидеоИнцидент, произошедший во время шоу, сняли на видео очевидцы.

В Казанском цирке дрессировщик потерял контроль над страусом и тот напал на зрителей шоу. Инцидент был снят на видео очевидцами, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Ролик демонстрирует, как страус побежал в зрительские ряды, сметая на своем пути взрослых и детей. В результате инцидента среди зрителей возникла паника.

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Однако дрессировщик оперативно взял ситуацию под контроль и птицу удалось увести за кулисы. По данным ЧП, из-за страуса никто не пострадал.

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Сегодня, 18:10 » Автор: Богдан Процив
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