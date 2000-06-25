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В центре Одессы прогремел мощный взрыв. Видео
Взрывчатка была начинена осколками.
Взрыв на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел 24 июня около 23:40.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Как отмечают очевидцы, похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами.
Взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.
Читайте также: В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв. Видео
Также правоохранители считают, взрывчатка приводилась в действие дистанционно.
Взрыв на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел 24 июня около 23:40.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Как отмечают очевидцы, похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами.
Взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.
Читайте также: В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв. Видео
Также правоохранители считают, взрывчатка приводилась в действие дистанционно.
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