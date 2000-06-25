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Раздел: Видеоновости  
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В центре Одессы прогремел мощный взрыв. Видео

В центре Одессы прогремел мощный взрыв. ВидеоВзрывчатка была начинена осколками.

Взрыв на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел 24 июня около 23:40.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Как отмечают очевидцы, похоже, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами.

Взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целы стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.

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Также правоохранители считают, взрывчатка приводилась в действие дистанционно.

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 Теги: Видео, Одесса, взрыв

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Сегодня, 20:52 » Автор: Едгар Букмирза
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Взрывчатка была самодельной.

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