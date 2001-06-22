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В Киеве парень с девушкой взобрались на многоэтажку. Видео

В Киеве парень с девушкой взобрались на многоэтажку. ВидеоНа крыше находились девушка и парень.

В Киеве на Троещине двое молодых людей вылезли на многоэтажный дом и хотят спрыгнуть с крыши.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале dtp.kiev.ua, пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Инцидент происходил на проспекте Маяковского, 15а.

Сообщается, что на крыше находились девушка и парень. На место ЧП приехала "скорая" и сотрудники полиции.

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Как передает "Киев 911", подростков сняли с крыши, сейчас они находятся в "скорой". Выяснилось, что девушку зовут Лиза. Причина, по которой она хотела прыгнуть - неразделенная любовь.

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Сегодня, 22:38 » Автор: Едгар Букмирза
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