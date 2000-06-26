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Раздел: Видеоновости  
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В Мелитополе взорвали трубы завода. Видео

В Мелитополе взорвали трубы завода. ВидеоЗвук взрыва разнесся над всем городом.

Завод Автоцветлит был построен почти 60 лет тому назад и в последние годы стоял заброшенным.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

На мелитопольском заводе Автоцветлит пиротехники подорвали трубы котельных.

Отмечается, что завод Автоцветлит был построен в 1960-х годах прошлого века и изготовлял литье для автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Производство было тесно взаимосвязано с запорожским Коммунаром.

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 Теги: Мелитополь, Видео, завод

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Вчера, 23:54 » Автор: Едгар Букмирза
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