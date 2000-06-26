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Тимур Мирошниченко рассказал, как он присутствовал на родах жены. Видео
Ведущий поделился впечатлениями с Катей Осадчей.
Ведущий Тимур Мирошниченко недавно стал папой. У него родился первенец. Его супруга родила дочь, которую они назвали Мией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Тимур Мирошниченко сообщил, что участвовал в партнерских родах. А в интервью Екатерине Осадчей рассказал, как прошли роды:
"Врачи в роддоме делали все, чтобы то, чего мне не нужно было видеть, я не видел. То есть я ничего страшного не увидел. Более того, мне в роддоме сказали, что это стереотип, когда мужчины падают в обморок, и за всю историю именно того роддома только 18 мужчин потеряли сознание", - рассказал ведущий.
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"Я не резал пуповину, мне предлагали, но все же я считаю, что каждый должен делать свою работу. Я же не прошу за меня комментировать Евровидение", - добавил Мирошниченко.
Ведущий Тимур Мирошниченко недавно стал папой. У него родился первенец. Его супруга родила дочь, которую они назвали Мией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Тимур Мирошниченко сообщил, что участвовал в партнерских родах. А в интервью Екатерине Осадчей рассказал, как прошли роды:
"Врачи в роддоме делали все, чтобы то, чего мне не нужно было видеть, я не видел. То есть я ничего страшного не увидел. Более того, мне в роддоме сказали, что это стереотип, когда мужчины падают в обморок, и за всю историю именно того роддома только 18 мужчин потеряли сознание", - рассказал ведущий.
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"Я не резал пуповину, мне предлагали, но все же я считаю, что каждый должен делать свою работу. Я же не прошу за меня комментировать Евровидение", - добавил Мирошниченко.
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