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Пикап Ford протестировали на горных дорогах. Видео

Пикап Ford протестировали на горных дорогах. Видео Модель Ford Ranger Raptor успешно выдержала испытания.

Компания Ford выпустила промо-ролик, в котором показала тестирование предсерийного Ranger Raptor в горах Новой Зеландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

На видео можно увидеть, как пикап на высокой скорости движется по каменистому покрытию, пересекает брод и едет по грунтовой дороге через холмы.

В настоящее время модель представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, например, Австралии. Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» мощностью 213 сил (500 Нм) и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение Ford Ranger Raptor входит специальная внедорожная подвеска Fox с увеличенными ходами, более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и усиленная защита нижней части кузова.

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Предусмотрен и особый режим работы управляющей электроники — Baja, который предназначен для скоростной езды по пустыне.

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 Теги: Ford, пикап, горы

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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