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Пикап Ford протестировали на горных дорогах. Видео
Модель Ford Ranger Raptor успешно выдержала испытания.
Компания Ford выпустила промо-ролик, в котором показала тестирование предсерийного Ranger Raptor в горах Новой Зеландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На видео можно увидеть, как пикап на высокой скорости движется по каменистому покрытию, пересекает брод и едет по грунтовой дороге через холмы.
В настоящее время модель представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, например, Австралии. Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» мощностью 213 сил (500 Нм) и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
В оснащение Ford Ranger Raptor входит специальная внедорожная подвеска Fox с увеличенными ходами, более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и усиленная защита нижней части кузова.
Читайте также: В Киевской области ДТП привело к полному сгоранию автомобиля. Видео
Предусмотрен и особый режим работы управляющей электроники — Baja, который предназначен для скоростной езды по пустыне.
Компания Ford выпустила промо-ролик, в котором показала тестирование предсерийного Ranger Raptor в горах Новой Зеландии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На видео можно увидеть, как пикап на высокой скорости движется по каменистому покрытию, пересекает брод и едет по грунтовой дороге через холмы.
В настоящее время модель представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, например, Австралии. Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» мощностью 213 сил (500 Нм) и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
В оснащение Ford Ranger Raptor входит специальная внедорожная подвеска Fox с увеличенными ходами, более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и усиленная защита нижней части кузова.
Читайте также: В Киевской области ДТП привело к полному сгоранию автомобиля. Видео
Предусмотрен и особый режим работы управляющей электроники — Baja, который предназначен для скоростной езды по пустыне.
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