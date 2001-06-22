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Киевские спасатели предотвратили двойное самоубийство. Видео
Подростки решили спрыгнуть с крыши из-за неразделённой любви.
В понедельник, 25 июня, в Киеве сняли с крыши парня и девушку, которые пытались спрыгнуть с крыши, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Знатный кипиш на весь район: малолеток сняли с крыши. Оба в скорой. Причина - неразделенная любовь. Девушку зовут Лиза, говорят были проблемы с психикой. Благодарим экстренные службы за моментальную реакцию!" – говорится в подписи к фото и видео.
Происшедшее не на шутку всколыхнуло соцсети.
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"Одна из причин подобного поведения подростков то, что их проблемы взрослые считают не достойными внимания, ведь это просто дети, какие там могут проблемы", "Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что детям элементарно не хватает внимания... вот они его к себе и привлекают", - комментируют пользователи.
В понедельник, 25 июня, в Киеве сняли с крыши парня и девушку, которые пытались спрыгнуть с крыши, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
"Знатный кипиш на весь район: малолеток сняли с крыши. Оба в скорой. Причина - неразделенная любовь. Девушку зовут Лиза, говорят были проблемы с психикой. Благодарим экстренные службы за моментальную реакцию!" – говорится в подписи к фото и видео.
Происшедшее не на шутку всколыхнуло соцсети.
Читайте также: Тимур Мирошниченко рассказал, как он присутствовал на родах жены. Видео
"Одна из причин подобного поведения подростков то, что их проблемы взрослые считают не достойными внимания, ведь это просто дети, какие там могут проблемы", "Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что детям элементарно не хватает внимания... вот они его к себе и привлекают", - комментируют пользователи.
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