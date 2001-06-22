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Киевские спасатели предотвратили двойное самоубийство. Видео

Киевские спасатели предотвратили двойное самоубийство. Видео Подростки решили спрыгнуть с крыши из-за неразделённой любви.

В понедельник, 25 июня, в Киеве сняли с крыши парня и девушку, которые пытались спрыгнуть с крыши, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"Знатный кипиш на весь район: малолеток сняли с крыши. Оба в скорой. Причина - неразделенная любовь. Девушку зовут Лиза, говорят были проблемы с психикой. Благодарим экстренные службы за моментальную реакцию!" – говорится в подписи к фото и видео.

Происшедшее не на шутку всколыхнуло соцсети.

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"Одна из причин подобного поведения подростков то, что их проблемы взрослые считают не достойными внимания, ведь это просто дети, какие там могут проблемы", "Может я и ошибаюсь, но мне кажется, что детям элементарно не хватает внимания... вот они его к себе и привлекают", - комментируют пользователи.

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 Теги: спасатели, самоубийство

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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Причины неадекватного поведения - неизвестны.

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