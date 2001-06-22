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Харьковский водитель остался невредим после мощного удара авто о два столба. Видео
Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым.
В Харькове произошло фантастическое ДТП, в котором авто раскрутило на проезжей части, пронесло через перекресток и ударило о два столба.
Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.
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Мужчина быстро пришел в себя и поспешил спасать пассажирку, которую впоследствии госпитализировали.
В Харькове произошло фантастическое ДТП, в котором авто раскрутило на проезжей части, пронесло через перекресток и ударило о два столба.
Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.
Читайте также: Террористы «ЛНР» два месяца пытали киевлянина у себя в подвалах. Видео
Мужчина быстро пришел в себя и поспешил спасать пассажирку, которую впоследствии госпитализировали.
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