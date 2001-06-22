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Раздел: Видеоновости  
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Харьковский водитель остался невредим после мощного удара авто о два столба. Видео

Харьковский водитель остался невредим после мощного удара авто о два столба. ВидеоВодителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым.

В Харькове произошло фантастическое ДТП, в котором авто раскрутило на проезжей части, пронесло через перекресток и ударило о два столба.

Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua.

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Мужчина быстро пришел в себя и поспешил спасать пассажирку, которую впоследствии госпитализировали.

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 Теги: ДТП, столб, видео

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Сегодня, 10:57 » Автор: Богдан Процив
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