Харьковский водитель остался невредим после мощного удара авто о два столба. Видео

Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым.



В Харькове произошло фантастическое ДТП, в котором авто раскрутило на проезжей части, пронесло через перекресток и ударило о два столба.



Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым, передает интернет-издание



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Мужчина быстро пришел в себя и поспешил спасать пассажирку, которую впоследствии госпитализировали.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Харькове произошло фантастическое ДТП, в котором авто раскрутило на проезжей части, пронесло через перекресток и ударило о два столба.Водителя автомобиля чудесным образом выбросило из машины, он упал рядом и остался невредимым, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 057.ua Мужчина быстро пришел в себя и поспешил спасать пассажирку, которую впоследствии госпитализировали.



