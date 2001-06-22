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В Амстердаме авто влетело в офис. Видео
Инцидент произошел около 4 утра по местному времени.
В ночь на вторник, 26 июня, в здание редакции крупнейшей ежедневной газеты De Telegraaf в Нидерландах влетел фургон и загорелся.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, инцидент произошел около 4 утра по местному времени (3:00 по Киеву).
Полиция говорит о целенаправленном нападении - белый фургон на большой скорости влетел в стеклянный фасад здания в Амстердаме и загорелся. Высота пламени достигла 14 метров, огонь быстро потушили.
Читайте также: В Киеве авто влетело в отбойник: машина вдребезги
Отмечается, что в здании разбито множество окон. Жертв нет. По предварительной информации, в здании была только охрана.
В ночь на вторник, 26 июня, в здание редакции крупнейшей ежедневной газеты De Telegraaf в Нидерландах влетел фургон и загорелся.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Согласно сообщению, инцидент произошел около 4 утра по местному времени (3:00 по Киеву).
Полиция говорит о целенаправленном нападении - белый фургон на большой скорости влетел в стеклянный фасад здания в Амстердаме и загорелся. Высота пламени достигла 14 метров, огонь быстро потушили.
Читайте также: В Киеве авто влетело в отбойник: машина вдребезги
Отмечается, что в здании разбито множество окон. Жертв нет. По предварительной информации, в здании была только охрана.
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