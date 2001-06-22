В Амстердаме авто влетело в офис. Видео

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На проспекте Победы в Киеве Chevrolet протаранил пять припаркованных машин

Провал грунта привел также к утечке газа.

Инцидент произошел в США. Четырехдверный седан Lexus, потеряв управление, въехал в здание баптистской церкви Форт-Майерса, где в это время происходило пасхальное богослужение.