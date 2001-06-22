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В Амстердаме авто влетело в офис. Видео

В Амстердаме авто влетело в офис. ВидеоИнцидент произошел около 4 утра по местному времени.

В ночь на вторник, 26 июня, в здание редакции крупнейшей ежедневной газеты De Telegraaf в Нидерландах влетел фургон и загорелся.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 4 утра по местному времени (3:00 по Киеву).

Полиция говорит о целенаправленном нападении - белый фургон на большой скорости влетел в стеклянный фасад здания в Амстердаме и загорелся. Высота пламени достигла 14 метров, огонь быстро потушили.

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Отмечается, что в здании разбито множество окон. Жертв нет. По предварительной информации, в здании была только охрана.

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 Теги: Видео, Амстердам, офис

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Сегодня, 20:20 » Автор: Едгар Букмирза
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