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Мексиканцы установили новый рекорд, играя в настольный футбол. Видео

Мексиканцы установили новый рекорд, играя в настольный футбол. ВидеоВ игре зарегистрировалось 1083 человека.

Более тысячи человек собрались на главной площади мексиканской столицы, чтобы установить новый рекорд Гиннесса. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.

Они одновременно сыграли в кикер – настольную игру, основанную на футболе.

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На мероприятии присутствовали и представители книги рекордов. Они сообщили, что для участия в коллективной игре зарегистрировалось 1083 человека.

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 Теги: футбол, видео, кикер

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Сегодня, 21:37 » Автор: Едгар Букмирза
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