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В сети появился новый трейлер многообещающего "Хищник". Видео
Фанаты с нетерпением ждут новый фильм.
В сети появился второй официальный дублированный трейлер ожидаемого американского фантастического фильма "Хищник". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Опубликован новый трейлер картины "Хищник", которая является сиквелом одноименного фильма 1987 года. Ожидается, что предстоящий триллер выйдет на большие экраны 13 сентября 2018 года.
Сюжет фильма расскажет о враждебно настроенной инопланетной расе, которую на планете обнаруживает главный герой фильма "Хищник". Однако никто не желает поверить в существование опасных существ.
Сын главного героя страдает аутизмом, но вместе с тем он обладает способностью быстро изучать языки. Именно ему предстоит стать ключевой фигурой в схватке с пришельцами и понять их намерения.
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Режиссером и сценаристом "Хищника" стал Шейн Блэк, который сыграл роль в оригинальном фильме. В актерский состав вошли Бойд Холбрук ("Логан"), Оливия Манн ("Люди Икс: Апокалипсис"), Кигэн-Майкл Ки ("Земля будущего") и другие.
В сети появился второй официальный дублированный трейлер ожидаемого американского фантастического фильма "Хищник". Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Опубликован новый трейлер картины "Хищник", которая является сиквелом одноименного фильма 1987 года. Ожидается, что предстоящий триллер выйдет на большие экраны 13 сентября 2018 года.
Сюжет фильма расскажет о враждебно настроенной инопланетной расе, которую на планете обнаруживает главный герой фильма "Хищник". Однако никто не желает поверить в существование опасных существ.
Сын главного героя страдает аутизмом, но вместе с тем он обладает способностью быстро изучать языки. Именно ему предстоит стать ключевой фигурой в схватке с пришельцами и понять их намерения.
Читайте также: В Сети появился новый трейлер «Мумии». Видео
Режиссером и сценаристом "Хищника" стал Шейн Блэк, который сыграл роль в оригинальном фильме. В актерский состав вошли Бойд Холбрук ("Логан"), Оливия Манн ("Люди Икс: Апокалипсис"), Кигэн-Майкл Ки ("Земля будущего") и другие.
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