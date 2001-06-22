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Девушки перевели через дорогу испуганного аллигатора. Видео
Американки увидели, как крокодил пытается пересечь перекресток.
Во Флориде две местные девушки помогли маленькому аллигатору перейти дорогу. Момент на видео засняла Кэтрин Керр (Catherine Kerr) и выложила в своем Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Керр рассказала, что американки увидели, как крокодил пытается пересечь оживленный перекресток. Они вышли на светофоре из своих машин на светофоре и помогли аллигатору перейти дорогу, прикрывая его от других автомобилей.
После этого они вернулись в авто и поехали дальше.
Читайте также: В США задержали аллигатора, разгуливавшего по проезжей части. Видео
4 мая сообщалосб, что в Белгороде-Днестровском Одесской области полицейские ловили крокодила, выпавшего с балкона многоэтажного жилого дома.
Во Флориде две местные девушки помогли маленькому аллигатору перейти дорогу. Момент на видео засняла Кэтрин Керр (Catherine Kerr) и выложила в своем Facebook.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Керр рассказала, что американки увидели, как крокодил пытается пересечь оживленный перекресток. Они вышли на светофоре из своих машин на светофоре и помогли аллигатору перейти дорогу, прикрывая его от других автомобилей.
После этого они вернулись в авто и поехали дальше.
Читайте также: В США задержали аллигатора, разгуливавшего по проезжей части. Видео
4 мая сообщалосб, что в Белгороде-Днестровском Одесской области полицейские ловили крокодила, выпавшего с балкона многоэтажного жилого дома.
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