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В России строительный кран упал на жилую многоэтажку. Видео
В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов из поврежденного дома не потребовалась.
Строительный кран рухнул на частично заселенный 18-этажный дом в Казани. Машинист самостоятельно выбрался из кабины и спустился вниз, медики оказали ему помощь. Об этом сообщает главное управление МЧС по Татарстану, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Причины падения крана пока не установлены. Он повредил облицовку дома и три балкона на 14,15 и 16-м этажах.
Читайте также: В России строительный кран рухнул на дом
В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась.
Строительный кран рухнул на частично заселенный 18-этажный дом в Казани. Машинист самостоятельно выбрался из кабины и спустился вниз, медики оказали ему помощь. Об этом сообщает главное управление МЧС по Татарстану, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Причины падения крана пока не установлены. Он повредил облицовку дома и три балкона на 14,15 и 16-м этажах.
Читайте также: В России строительный кран рухнул на дом
В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась.
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