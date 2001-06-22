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В России строительный кран упал на жилую многоэтажку. Видео

В России строительный кран упал на жилую многоэтажку. ВидеоВ результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов из поврежденного дома не потребовалась.

Строительный кран рухнул на частично заселенный 18-этажный дом в Казани. Машинист самостоятельно выбрался из кабины и спустился вниз, медики оказали ему помощь. Об этом сообщает главное управление МЧС по Татарстану, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Причины падения крана пока не установлены. Он повредил облицовку дома и три балкона на 14,15 и 16-м этажах.

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В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась.

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 Теги: Россия, кран

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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