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В Украине разоблачили сеть пророссийских пропагандистов. Видео
Задержанные агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России.
Жители Днепропетровской области по заданию спецслужб РФ провоцировали в соцсетях пользователей к массовым беспорядкам на День Конституции Украины. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали провокаторов, сообщает в среду, 27 июня, пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Оперативники спецслужбы установили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона. В течение последнего месяца основные "усилия" злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко дню Конституции Украины", - говорится в сообщении.
В СБУ сообщили, что среди материалов также обнаружены "обвинения" подразделений ООС в провокациях обстрелов на Донбассе и неправдивые "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных Сил Украины.
Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственного изменения конституционного строя государства.
У агитаторов также обнаружены инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и Интернет-сайтов.
Читайте также: Кадры с места смертельного взрыва в больнице США. Видео
Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.
Жители Днепропетровской области по заданию спецслужб РФ провоцировали в соцсетях пользователей к массовым беспорядкам на День Конституции Украины. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали провокаторов, сообщает в среду, 27 июня, пресс-служба СБУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Оперативники спецслужбы установили, что жители Днепра и Желтых Вод по заданию представителей спецслужб РФ распространяли в соцсетях специально подготовленные материалы, которые адаптировали именно для жителей региона. В течение последнего месяца основные "усилия" злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко дню Конституции Украины", - говорится в сообщении.
В СБУ сообщили, что среди материалов также обнаружены "обвинения" подразделений ООС в провокациях обстрелов на Донбассе и неправдивые "справки" сторонников террористов со значительно завышенными потерями Вооруженных Сил Украины.
Злоумышленники агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственного изменения конституционного строя государства.
У агитаторов также обнаружены инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и Интернет-сайтов.
Читайте также: Кадры с места смертельного взрыва в больнице США. Видео
Открыто уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.
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