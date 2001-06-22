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Раздел: Видеоновости  
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Конструктор российских боевых вертолетов стал бомжом. Видео

Конструктор российских боевых вертолетов стал бомжом. ВидеоБывшего ведущего конструктора бюро имени Камова выставили на улицу судебные приставы.

Бывший конструктор российских боевых вертолетов "Ка" Александр Блинцов бомжует в Подмосковье.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, без крыши над головой Блинцов остался после того, как его выселили из служебного общежития в Люберцах. Бывшего ведущего конструктора бюро имени Камова выставили на улицу судебные приставы. Представители собственника утверждают, что комнаты освобождаются для работающих сотрудников предприятия и полностью уверены в законности своих действий.

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"Я принимал участие в рассчетах вертолетов "Ка-226", "Ка-52" и немного еще "Ка-62". По сути, это все новые вертолеты, которыми сейчас гордится фирма "Камов", - рассказывает Блинцов.

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 Теги: бомж, конструктор, видео

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Сегодня, 13:15 » Автор: Богдан Процив
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