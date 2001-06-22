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Восток Канады среди лета засыпало снегом. Видео

Восток Канады среди лета засыпало снегом. ВидеоОстров Ньюфаундленд находится в умеренном поясе, для которого абсолютно не характерны снегопады летом.

В интернете обнародовали видео из Канады, где юг провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в ночь на среду, 27 июня, засыпало снегом.

Соответствующие ролики размещены в YouTube, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Так, по словам местных жителей, всего за несколько часов на большей части острова, расположенного в Атлантическом океане, выпало около 12 см снега.

Власти призывают водителей в регионе по возможности воздержаться от поездок или же уточнять маршруты заранее.

В настоящее время на улицах провинции работают десятки единиц снегоочистительной техники. Им предстоит расчистить трасы от заносов.

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Как известно, остров Ньюфаундленд находится в умеренном поясе, для которого абсолютно не характерны снегопады летом.





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 Теги: Канада, снег, видео

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Сегодня, 13:40 » Автор: Богдан Процив
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