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В Житомирской области задержаны пять членов банды. Видео
Злоумышленники сначала угрожали полицейским расправой, а потом заложили в автомобиль копа самодельное взрывное устройство.
В Житомирской области задержаны участники преступной группировки, которая пыталась взорвать работника полиции. Об этом в среду, 27 июня, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его информации, злоумышленники прикрепили к автомобилю полицейского самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.
В настоящий момент задержаны пять членов банды. Их подозревают в совершении тяжкие преступлений на территории трех регионов Украины.
"В течение весны этого года сотрудниками криминальной полиции была задокументирована преступная деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан. Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевщины, Житомирщины и Винницкой области", - сказал глава Нацполиции.
Часть преступной группировки была задержана в мае текущего года во время совершения разбойного нападения. После этого, по информации Князева, в адрес работников полиции начали поступать угрозы со стороны членов банды, оставшихся на свободе.
"Несколько дней назад эти угрозы переросли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группы принял решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот работник не погиб", - рассказал Князев.
По его словам, за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства.
После этого работники полиции установили личности злоумышленников и 26 июня провели около 40 обысков. В результате были найдены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.
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Князев добавил, что задержаны не все члены банды: части бандитов удалось скрыться за границей.
В Житомирской области задержаны участники преступной группировки, которая пыталась взорвать работника полиции. Об этом в среду, 27 июня, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его информации, злоумышленники прикрепили к автомобилю полицейского самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением.
В настоящий момент задержаны пять членов банды. Их подозревают в совершении тяжкие преступлений на территории трех регионов Украины.
"В течение весны этого года сотрудниками криминальной полиции была задокументирована преступная деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан. Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевщины, Житомирщины и Винницкой области", - сказал глава Нацполиции.
Часть преступной группировки была задержана в мае текущего года во время совершения разбойного нападения. После этого, по информации Князева, в адрес работников полиции начали поступать угрозы со стороны членов банды, оставшихся на свободе.
"Несколько дней назад эти угрозы переросли в реальную ситуацию. Остаток этой преступной группы принял решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот работник не погиб", - рассказал Князев.
По его словам, за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства.
После этого работники полиции установили личности злоумышленников и 26 июня провели около 40 обысков. В результате были найдены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.
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Князев добавил, что задержаны не все члены банды: части бандитов удалось скрыться за границей.
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