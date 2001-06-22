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Украинские врачи должны будут помогать пациентам бросить курить. Видео
Медики знают отличные способы снизить тягу к сигаретам и бросить вредную привычку.
Врачи первичного звена помогать Украинский принимать решение бросить курить, составлять для пациентов план отказа, сопровождать их в этом процессе. Такое заявление сделал директор «Центра общественного здоровья МЗ» Владимир Курпита.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
«Семейный врач является тем человеком, который лучше знает пациента и которой пациент доверяет. Поэтому они первыми могут оказывать помощь курильщикам «, — говорит Курпита.
Сейчас украинские медики и некоторые медсестры проходят специальные курсы, чтобы работать с никотинозависимыми людьми. В течение двух дней врачи слушают лекции о профилактике неинфекционных заболеваний, к которым относится курение.
«Ведь, согласно реформы МЗ, курение сигарет — это одна из самых распространенных болезней. Если семейный врач видит, что у человека есть проблемы из-за курения, то он должен предложить бросить пагубную привычку «, — отмечает представитель Минздрава.
Читайте также: Ученые рассказали, как легче всего бросить курить
В то же время инициировать лечение может не только врач. Любой может обратиться к своему медика и попросить о помощи.
Врачи, которые готовы бороться с курением пациентов, уже работают в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Львовской областях. В Минздраве надеются, что в ближайшее время навыки получат и медики других регионов.
Отметим, что согласно данным Минздрава, ежегодно 85000 украинцев умирают из-за курения. 43% населения курит сигареты ежедневно и тратит на это 8% от своего месячного заработка.
Врачи первичного звена помогать Украинский принимать решение бросить курить, составлять для пациентов план отказа, сопровождать их в этом процессе. Такое заявление сделал директор «Центра общественного здоровья МЗ» Владимир Курпита.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
«Семейный врач является тем человеком, который лучше знает пациента и которой пациент доверяет. Поэтому они первыми могут оказывать помощь курильщикам «, — говорит Курпита.
Сейчас украинские медики и некоторые медсестры проходят специальные курсы, чтобы работать с никотинозависимыми людьми. В течение двух дней врачи слушают лекции о профилактике неинфекционных заболеваний, к которым относится курение.
«Ведь, согласно реформы МЗ, курение сигарет — это одна из самых распространенных болезней. Если семейный врач видит, что у человека есть проблемы из-за курения, то он должен предложить бросить пагубную привычку «, — отмечает представитель Минздрава.
Читайте также: Ученые рассказали, как легче всего бросить курить
В то же время инициировать лечение может не только врач. Любой может обратиться к своему медика и попросить о помощи.
Врачи, которые готовы бороться с курением пациентов, уже работают в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Львовской областях. В Минздраве надеются, что в ближайшее время навыки получат и медики других регионов.
Отметим, что согласно данным Минздрава, ежегодно 85000 украинцев умирают из-за курения. 43% населения курит сигареты ежедневно и тратит на это 8% от своего месячного заработка.
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