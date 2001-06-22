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Украинские врачи должны будут помогать пациентам бросить курить. Видео

Украинские врачи должны будут помогать пациентам бросить курить. ВидеоМедики знают отличные способы снизить тягу к сигаретам и бросить вредную привычку.

Врачи первичного звена помогать Украинский принимать решение бросить курить, составлять для пациентов план отказа, сопровождать их в этом процессе. Такое заявление сделал директор «Центра общественного здоровья МЗ» Владимир Курпита.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

«Семейный врач является тем человеком, который лучше знает пациента и которой пациент доверяет. Поэтому они первыми могут оказывать помощь курильщикам «, — говорит Курпита.

Сейчас украинские медики и некоторые медсестры проходят специальные курсы, чтобы работать с никотинозависимыми людьми. В течение двух дней врачи слушают лекции о профилактике неинфекционных заболеваний, к которым относится курение.

«Ведь, согласно реформы МЗ, курение сигарет — это одна из самых распространенных болезней. Если семейный врач видит, что у человека есть проблемы из-за курения, то он должен предложить бросить пагубную привычку «, — отмечает представитель Минздрава.

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В то же время инициировать лечение может не только врач. Любой может обратиться к своему медика и попросить о помощи.

Врачи, которые готовы бороться с курением пациентов, уже работают в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Львовской областях. В Минздраве надеются, что в ближайшее время навыки получат и медики других регионов.

Отметим, что согласно данным Минздрава, ежегодно 85000 украинцев умирают из-за курения. 43% населения курит сигареты ежедневно и тратит на это 8% от своего месячного заработка.

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 Теги: курение, видео, медики

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Сегодня, 19:38 » Автор: Едгар Букмирза
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