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В Сети показали танки ВСУ, ныряющие под воду. Видео

В Сети показали танки ВСУ, ныряющие под воду. ВидеоВсе экипажи с поставленной задачей справились хорошо.

Танковые бригады оперативного командования Север в рамках учений отработали форсирование водных преград как по дну, так и в надводном положении.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Танковые бригады оперативного командования Север Вооруженных Сил Украины в рамках учений по территориальной обороне Північна фортеця-2018 отработали форсирование водных преград как по дну, так и в надводном положении. Соответствующее видео во вторник, 26 июня, было опубликовано на Уoutube.

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"Обучение продолжаются, и танкисты продолжат оттачивать мастерство на полигоне, чтобы достойно применить эти навыки в реальных боях против врага", - подчеркнули в Минобороны.

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 Теги: ВСУ, Видео, Сеть

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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