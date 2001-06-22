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Друзья помогли слепоглухому мужчине "почувствовать" победу сборной на мундиале. Видео
Друзья выдумали способ перевода живых футбольных матчей.
Слепоглухой болельщик сборной Бразилии по футболу Карлос Джуниор отпраздновал победу национальной команды в матче чемпионата мира против сборной Коста-Рики с помощью специального перевода.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Друзья бразильца выдумали способ перевода живых футбольных матчей, что позволило фанату "почувствовать" радость вместе с командой.
Один из помощников Карлоса во время матчей водит его рукой по уменьшенной копии футбольного поля, отмечая при этом опасные моменты, голы, желтые и красные карточки футболистам. Другой выстукивает важные эпизоды по спине болельщика.
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22 мая сборная Бразилии по футболу на последних минутах выиграла у Коста-Рики со счетом 2:0.
Слепоглухой болельщик сборной Бразилии по футболу Карлос Джуниор отпраздновал победу национальной команды в матче чемпионата мира против сборной Коста-Рики с помощью специального перевода.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Друзья бразильца выдумали способ перевода живых футбольных матчей, что позволило фанату "почувствовать" радость вместе с командой.
Один из помощников Карлоса во время матчей водит его рукой по уменьшенной копии футбольного поля, отмечая при этом опасные моменты, голы, желтые и красные карточки футболистам. Другой выстукивает важные эпизоды по спине болельщика.
Читайте также: Разгромная победа сборной Польши по смешанным единоборствам над сборной России. Видео
22 мая сборная Бразилии по футболу на последних минутах выиграла у Коста-Рики со счетом 2:0.
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