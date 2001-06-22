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Друзья помогли слепоглухому мужчине "почувствовать" победу сборной на мундиале. Видео

Друзья помогли слепоглухому мужчине "почувствовать" победу сборной на мундиале. ВидеоДрузья выдумали способ перевода живых футбольных матчей.

Слепоглухой болельщик сборной Бразилии по футболу Карлос Джуниор отпраздновал победу национальной команды в матче чемпионата мира против сборной Коста-Рики с помощью специального перевода.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Друзья бразильца выдумали способ перевода живых футбольных матчей, что позволило фанату "почувствовать" радость вместе с командой.

Один из помощников Карлоса во время матчей водит его рукой по уменьшенной копии футбольного поля, отмечая при этом опасные моменты, голы, желтые и красные карточки футболистам. Другой выстукивает важные эпизоды по спине болельщика.

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22 мая сборная Бразилии по футболу на последних минутах выиграла у Коста-Рики со счетом 2:0.

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 Теги: Друзья, слепоглухой, Видео

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Сегодня, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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