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В Волынской области появились заросли опасного растения. Видео

В Волынской области появились заросли опасного растения. Видео Большие кусты борщевика растут около дороги.

Заросли этого опасного растения иногда похожи на маленькие джунгли. Контакт с ним могут уложить на больничную койку, а пренебрежение безопасностью - убить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Перший.

На видео - объездная дорога из Нововолынска на Владимир-Волынский. Борщевика здесь - целые заросли. Он близко подошел к дороге. Уничтожить растение должен был облавтодор, но никаких следов борьбы с вредителем не видно.

Теперь, говорят, это не их проблема, потому что с 18 июня по дороге занимается ковельское дорожно-строительное управление №63. Поэтому заместитель начальника Службы автодорог Волыни Юрий Ришкевич уже обязал руководителя Александра Вилишука до 5 июля скосить заросли.

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Работу будут принимать в конце июля. Юрий Ришкевич говорит, что борьба с борщевиком - это обязанность местных общин и владельцев угодий, ведь распространяется растение с полей.

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 Теги: борщевик, заросли

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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