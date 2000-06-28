Раздел: Видеоновости
В Волынской области появились заросли опасного растения. Видео
Большие кусты борщевика растут около дороги.
Заросли этого опасного растения иногда похожи на маленькие джунгли. Контакт с ним могут уложить на больничную койку, а пренебрежение безопасностью - убить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Перший.
На видео - объездная дорога из Нововолынска на Владимир-Волынский. Борщевика здесь - целые заросли. Он близко подошел к дороге. Уничтожить растение должен был облавтодор, но никаких следов борьбы с вредителем не видно.
Теперь, говорят, это не их проблема, потому что с 18 июня по дороге занимается ковельское дорожно-строительное управление №63. Поэтому заместитель начальника Службы автодорог Волыни Юрий Ришкевич уже обязал руководителя Александра Вилишука до 5 июля скосить заросли.
Читайте также: Друзья помогли слепоглухому мужчине "почувствовать" победу сборной на мундиале. Видео
Работу будут принимать в конце июля. Юрий Ришкевич говорит, что борьба с борщевиком - это обязанность местных общин и владельцев угодий, ведь распространяется растение с полей.
Заросли этого опасного растения иногда похожи на маленькие джунгли. Контакт с ним могут уложить на больничную койку, а пренебрежение безопасностью - убить, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Перший.
На видео - объездная дорога из Нововолынска на Владимир-Волынский. Борщевика здесь - целые заросли. Он близко подошел к дороге. Уничтожить растение должен был облавтодор, но никаких следов борьбы с вредителем не видно.
Теперь, говорят, это не их проблема, потому что с 18 июня по дороге занимается ковельское дорожно-строительное управление №63. Поэтому заместитель начальника Службы автодорог Волыни Юрий Ришкевич уже обязал руководителя Александра Вилишука до 5 июля скосить заросли.
Читайте также: Друзья помогли слепоглухому мужчине "почувствовать" победу сборной на мундиале. Видео
Работу будут принимать в конце июля. Юрий Ришкевич говорит, что борьба с борщевиком - это обязанность местных общин и владельцев угодий, ведь распространяется растение с полей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
706
0
Также советуем посмотреть
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
- К атаке на ромов радикалов подталкивали силовики
- Собака, презирающая водные процедуры, стала новым мемом
- Впрягаемся в новый «крестовый поход» против контрабанды
- Артиллеристы ВСУ провели учения на админгранице с Крымом
- Почему выборы в 2019 году бессмысленны
- В России болельщикам пришлось чистить зубы на улице из-за вони в поезде
- В Донецке задержали «министра» «ДНР»
- Хто знищує український ліс
- В Украину вернулись моряки, задержанные в Греции полтора года назад
- «Петляння» Горбатюка вже дістало
Оставьте свой комментарий