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ДТП в центре Киева: есть пострадавшие. Видео
Подробности ДТП установит следствие.
В ночь на 28 июня в центре Киева на Крещатике произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Ford Fiesta и Volkswagen Polo, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 02:00.
По словам очевидцев, Ford двигался по Крещатику в сторону Бессарабской площади, а Volkswagen в противоположном направлении. Водитель Polo пытался совершить поворот налево на улицу Богдана Хмельницкого. В этот момент произошло столкновение.
По предварительной информации, Fiesta двигалась на зеленый сигнал светофора, а Volkswagen не дождавшись зеленой стрелки начал совершать маневр. Возможно водитель просто не заметил, что на светофоре присутствует дополнительная секция со стрелкой.
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В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения, Ford развернуло на 180 градусов, а Volkswagen врезался в парапет подземного перехода. Пострадала девушка из Fiesta, ее госпитализировали в больницу. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Подробности ДТП установит следствие.
В ночь на 28 июня в центре Киева на Крещатике произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Ford Fiesta и Volkswagen Polo, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 02:00.
По словам очевидцев, Ford двигался по Крещатику в сторону Бессарабской площади, а Volkswagen в противоположном направлении. Водитель Polo пытался совершить поворот налево на улицу Богдана Хмельницкого. В этот момент произошло столкновение.
По предварительной информации, Fiesta двигалась на зеленый сигнал светофора, а Volkswagen не дождавшись зеленой стрелки начал совершать маневр. Возможно водитель просто не заметил, что на светофоре присутствует дополнительная секция со стрелкой.
Читайте также: Стрельба в центре Киева: есть пострадавшие
В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения, Ford развернуло на 180 градусов, а Volkswagen врезался в парапет подземного перехода. Пострадала девушка из Fiesta, ее госпитализировали в больницу. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Подробности ДТП установит следствие.
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