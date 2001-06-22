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ДТП в центре Киева: есть пострадавшие. Видео

ДТП в центре Киева: есть пострадавшие. ВидеоПодробности ДТП установит следствие.

В ночь на 28 июня в центре Киева на Крещатике произошло ДТП с пострадавшими. Столкнулись Ford Fiesta и Volkswagen Polo, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около 02:00.

По словам очевидцев, Ford двигался по Крещатику в сторону Бессарабской площади, а Volkswagen в противоположном направлении. Водитель Polo пытался совершить поворот налево на улицу Богдана Хмельницкого. В этот момент произошло столкновение.

По предварительной информации, Fiesta двигалась на зеленый сигнал светофора, а Volkswagen не дождавшись зеленой стрелки начал совершать маневр. Возможно водитель просто не заметил, что на светофоре присутствует дополнительная секция со стрелкой.

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В результате аварии оба автомобиля получили серьезные повреждения, Ford развернуло на 180 градусов, а Volkswagen врезался в парапет подземного перехода. Пострадала девушка из Fiesta, ее госпитализировали в больницу. На месте работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа. Подробности ДТП установит следствие.

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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 10:07 » Автор: Татьяна Ларина
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В ДТП есть пострадавшие.

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