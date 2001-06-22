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В России на ЧМ-2018 произошла драка. Видео

В России на ЧМ-2018 произошла драка. ВидеоПодрались "динозавр" и фанат в кокошнике

На матче Швейцария - Коста-Рика, который прошел на стадионе "Нижний Новгород" снова произошла драка, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua

Подрались динозавр и человек, одетый в сарафан и кокошник.

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Видео опубликовал в своей аккаунте в Instagram один из болельщиков. А уже через несколько часов ролик появился в YouTube. Также в сообщении под видео отмечалось, что после этого стюарды вывели динозавра с трибун, мотивируя это тем, что нельзя одевать костюмы, закрывающие лицо.

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 Теги: Россия, ЧМ-2018

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Сегодня, 16:51 » Автор: Татьяна Ларина
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