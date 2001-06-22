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В Индии правительственный самолет рухнул на жилой квартал. Видео
Причины аварии выясняются.
В индийском городе Мумбаи на густонаселенный жилой квартал упал самолет правительства штата Уттар-Прадеш, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 9tv.co.il.
По информации телеканала, на данный момент известно о пяти погибших, среди них пилот и три пассажира, а также один прохожий.
Турбовинтовой 12-местный самолет рухнул при заходе на посадку на строительный объект и загорелся. "Мы думали, что на стройке произошел взрыв. Только позже поняли, что это самолет разбился", - рассказал один из очевидцев происшествия.
Читайте также: Самолет рухнул на жилой дом в штате Джорджия
Эксперты отмечают, что пилот сознательно направил воздушное судно на нежилой дом, чтобы избежать большого количества жертв.
В индийском городе Мумбаи на густонаселенный жилой квартал упал самолет правительства штата Уттар-Прадеш, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 9tv.co.il.
По информации телеканала, на данный момент известно о пяти погибших, среди них пилот и три пассажира, а также один прохожий.
Турбовинтовой 12-местный самолет рухнул при заходе на посадку на строительный объект и загорелся. "Мы думали, что на стройке произошел взрыв. Только позже поняли, что это самолет разбился", - рассказал один из очевидцев происшествия.
Читайте также: Самолет рухнул на жилой дом в штате Джорджия
Эксперты отмечают, что пилот сознательно направил воздушное судно на нежилой дом, чтобы избежать большого количества жертв.
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