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В Индии правительственный самолет рухнул на жилой квартал. Видео

В Индии правительственный самолет рухнул на жилой квартал. ВидеоПричины аварии выясняются.

В индийском городе Мумбаи на густонаселенный жилой квартал упал самолет правительства штата Уттар-Прадеш, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 9tv.co.il.

По информации телеканала, на данный момент известно о пяти погибших, среди них пилот и три пассажира, а также один прохожий.

Турбовинтовой 12-местный самолет рухнул при заходе на посадку на строительный объект и загорелся. "Мы думали, что на стройке произошел взрыв. Только позже поняли, что это самолет разбился", - рассказал один из очевидцев происшествия.

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Эксперты отмечают, что пилот сознательно направил воздушное судно на нежилой дом, чтобы избежать большого количества жертв.
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 Теги: авария, Индия, Видео

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Сегодня, 19:20 » Автор: Едгар Букмирза
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