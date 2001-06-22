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В Киеве произошло масштабное ДТП. Видео
Автомобиль сильно пострадал в ходе аварии.
В Киеве возле метро «Житомирская» произошло массовое ДТП. Виновником происшествия стал водитель «Volkswagen» — автомобиль «летел» в крайнем правом ряду на высокой скорости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
По словам свидетелей, около 16:15 машина на полном ходу протаранила две маршрутки, водитель выскочил из салона, снял номера и скрылся с места ДТП.
В автомобиле виновника сработала подушка безопасности, следов крови нет – видимо, водитель не получил серьезных травм. Да и убегал он резво, как сообщили очевидцы.
На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, а также экипаж полиции. Предварительно, «неотложка» увезла двоих пострадавших.
Читайте также: В Киеве произошло масштабное ДТП
Из-за того, что правоохранители перекрыли две полосы движения, возле ст. «Житомирская» образовалась пробка.
В Киеве возле метро «Житомирская» произошло массовое ДТП. Виновником происшествия стал водитель «Volkswagen» — автомобиль «летел» в крайнем правом ряду на высокой скорости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
По словам свидетелей, около 16:15 машина на полном ходу протаранила две маршрутки, водитель выскочил из салона, снял номера и скрылся с места ДТП.
В автомобиле виновника сработала подушка безопасности, следов крови нет – видимо, водитель не получил серьезных травм. Да и убегал он резво, как сообщили очевидцы.
На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, а также экипаж полиции. Предварительно, «неотложка» увезла двоих пострадавших.
Читайте также: В Киеве произошло масштабное ДТП
Из-за того, что правоохранители перекрыли две полосы движения, возле ст. «Житомирская» образовалась пробка.
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