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Раздел: Видеоновости  
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В Киеве произошло масштабное ДТП. Видео

В Киеве произошло масштабное ДТП. ВидеоАвтомобиль сильно пострадал в ходе аварии.

В Киеве возле метро «Житомирская» произошло массовое ДТП. Виновником происшествия стал водитель «Volkswagen» — автомобиль «летел» в крайнем правом ряду на высокой скорости.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.

По словам свидетелей, около 16:15 машина на полном ходу протаранила две маршрутки, водитель выскочил из салона, снял номера и скрылся с места ДТП.

В автомобиле виновника сработала подушка безопасности, следов крови нет – видимо, водитель не получил серьезных травм. Да и убегал он резво, как сообщили очевидцы.

На место происшествия прибыли три бригады скорой помощи, а также экипаж полиции. Предварительно, «неотложка» увезла двоих пострадавших.

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Из-за того, что правоохранители перекрыли две полосы движения, возле ст. «Житомирская» образовалась пробка.

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 Теги: Киев, авария, видео

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Сегодня, 21:02 » Автор: Едгар Букмирза
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