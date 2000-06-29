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В США создали уникальное колесо, трансформирующееся на ходу. Видео
Колесо превращается в гусеницы без остановки автомобиля.
Гибридная система колеса RWT (Reconfigurable Wheel Track) представляет собой колесо-трансформер, которое может быть как традиционной круглой формы, так и при необходимости приобретать форму треугольных внедорожных гусеничных движителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Причем, данная трансформация происходит при движении, т.е. без остановки транспортного средства, что очень важно для военной техники и успешного преодоления бездрожья.
Как известно, хорошая армейская техника должна обладать тремя важнейшими характеристиками: достаточной огневой мощью, надежной защитой и высокой мобильностью.
За последние 30 лет боевая мощь военной техники и ее защита претерпели множество изменений, став невероятно эффективными. А вот в плане мобильности все осталось почти неизменным. Наземные боевые машины продолжают быть тяжелыми, неповоротливыми и обладают малой проходимостью. Их традиционные круглые колеса хорошо справляются с более-менее твердой поверхностью, но на топких и песочных грунтах вязнут.
Именно поэтому, новая программа под названием Reconfigurable Wheel Track от DARPA решила объединить два типа движителей транспортных средств, наделив новые колеса RWT высокой универсальностью и лучшими способностями гусеничного и колесного хода.
На видео, выложенном DARPA видно, как необычное колесо прямо в пути из круглого трансформируется в треугольное, создавая у шины больший контакт с поверхностью. Благодаря такой конфигурации колес, автомобиль приобретает меньшее давление на почву и лучше приспосабливается к переменному рельефу (Гусеничный движитель обеспечивает повышенную проходимость. Большая площадь соприкосновения гусениц с почвой позволяет обеспечить низкое среднее давление на грунт — 11,8—118 кН/м² (0,12—1,2 кгс/см²), то есть меньше давления ноги человека. Тем самым гусеничный движитель предохраняется от глубокого погружения в грунт.).
Колеса RWT претерпевают трансформацию из одной формы в другую буквально за пару секунд, и первая демонстрация их способностей прошла в мае 2018 года в тестовом центре Абердин, штат Мэриленд.
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Предполагается, что транспортные средства, оснащенные колесами RWT, приобретут большую проходимость и маневренность, обеспечивая легкость передвижения по пересеченной местности.
Гибридная система колеса RWT (Reconfigurable Wheel Track) представляет собой колесо-трансформер, которое может быть как традиционной круглой формы, так и при необходимости приобретать форму треугольных внедорожных гусеничных движителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Причем, данная трансформация происходит при движении, т.е. без остановки транспортного средства, что очень важно для военной техники и успешного преодоления бездрожья.
Как известно, хорошая армейская техника должна обладать тремя важнейшими характеристиками: достаточной огневой мощью, надежной защитой и высокой мобильностью.
За последние 30 лет боевая мощь военной техники и ее защита претерпели множество изменений, став невероятно эффективными. А вот в плане мобильности все осталось почти неизменным. Наземные боевые машины продолжают быть тяжелыми, неповоротливыми и обладают малой проходимостью. Их традиционные круглые колеса хорошо справляются с более-менее твердой поверхностью, но на топких и песочных грунтах вязнут.
Именно поэтому, новая программа под названием Reconfigurable Wheel Track от DARPA решила объединить два типа движителей транспортных средств, наделив новые колеса RWT высокой универсальностью и лучшими способностями гусеничного и колесного хода.
На видео, выложенном DARPA видно, как необычное колесо прямо в пути из круглого трансформируется в треугольное, создавая у шины больший контакт с поверхностью. Благодаря такой конфигурации колес, автомобиль приобретает меньшее давление на почву и лучше приспосабливается к переменному рельефу (Гусеничный движитель обеспечивает повышенную проходимость. Большая площадь соприкосновения гусениц с почвой позволяет обеспечить низкое среднее давление на грунт — 11,8—118 кН/м² (0,12—1,2 кгс/см²), то есть меньше давления ноги человека. Тем самым гусеничный движитель предохраняется от глубокого погружения в грунт.).
Колеса RWT претерпевают трансформацию из одной формы в другую буквально за пару секунд, и первая демонстрация их способностей прошла в мае 2018 года в тестовом центре Абердин, штат Мэриленд.
Читайте также: В Британии создан уникальный дрон для ремонта дорог. Видео
Предполагается, что транспортные средства, оснащенные колесами RWT, приобретут большую проходимость и маневренность, обеспечивая легкость передвижения по пересеченной местности.
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