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Появился первый трейлер нового хоррора с Николасом Кейджем. Видео

Появился первый трейлер нового хоррора с Николасом Кейджем. Видео Актер снялся в необычном амплуа.

В центре фильма - пара Реда (Николас Кейдж) и Мэнди (Андреа Райсборо), чья тихая жизнь превращается в сущий кошмар после того, как маниакальный лидер религиозного культа хочет завладеть телом и душой Мэнди, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

После жестокой и насильственной смерти любимой герой Кейджа собирается заняться кровожадной местью.

Режиссером проекта выступил Панос Косматос.

Картина принимала участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Релиз хоррора намечен на 14 сентября.

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Кроме Кейджа и Райсборо в "Мэнди" также снимаются Лайнас Роуч, Билл Дьюк, Ричард Брэйк, Нэд Дэнни, Олуэн Фурер и другие.

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 Теги: Николас Кейдж, трейлер

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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