Невероятные произведения искусства, созданные из тюля. Видео

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Посетители экспозиции способны подниматься по стенам здания без особого усилия. Художник создает иллюзию викторианского дома с террасами, стоящего на одной из улиц в восточной части Лондона. В то время как произведение уличного искусства может выглядеть, будто - это классический фасад дома, на самом деле - это кропотливо