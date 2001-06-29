» » Невероятные произведения искусства, созданные из тюля. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Невероятные произведения искусства, созданные из тюля. Видео

Невероятные произведения искусства, созданные из тюля. Видео В своей работе художник использует тюль и утюг.

Необычное увлечение нашел для себя Бенджамин Шайн. Художник создает полотно с помощью обычного утюга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Чтобы придать статус произведения искусства, мужчина аккуратными движениями утюгом делаем мазки по тюлю, пришитому мелкими стежками к холсту.

В результате самая обыкновенная ткань превращается в удивительно реалистичные картины, которые благодаря своей фактуре смотрятся волшебно, словно воздушное облако.

Читайте также: В США создали уникальное колесо, трансформирующееся на ходу. Видео

Чтобы получить различные тона и тени, художник с разной степенью интенсивности приклеивает утюгом ткань.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: тюль, картины

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
     323
     0

Похожие новости по теме

В США создали уникальное колесо, трансформирующееся на ходу. Видео В США создали уникальное колесо, трансформирующееся на ходу. Видео

Колесо превращается в гусеницы без остановки автомобиля.

Ради интереса: британец поменял краски на шедевре мирового искусства. Видео Ради интереса: британец поменял краски на шедевре мирового искусства. Видео

Британский искусствовед решился на рискованный шаг, чтобы удовлетворить собственное любопытство.

Невероятные портреты созданные огнем и сажей. Видео Невероятные портреты созданные огнем и сажей. Видео

Фантазия художники не имеет границ.

Художник-иллюзионист из Тернополя создал картину Рождества. Видео Художник-иллюзионист из Тернополя создал картину Рождества. Видео

Он масляными красками нарисовал картину рождения Иисуса Христа.

Художник бросает вызов гравитации: 3D дом на одной из улиц Лондона. Видео Художник бросает вызов гравитации: 3D дом на одной из улиц Лондона. Видео

Посетители экспозиции способны подниматься по стенам здания без особого усилия. Художник создает иллюзию викторианского дома с террасами, стоящего на одной из улиц в восточной части Лондона. В то время как произведение уличного искусства может выглядеть, будто - это классический фасад дома, на самом деле - это кропотливо

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх