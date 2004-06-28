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В США представили концепт самого быстрого самолета в мире. Видео
Новый самолет будет летать с невероятной скоростью.
На конференции Американского института аэронавтики и астронавтики американская компания «Boeing» представила концепт будущего гиперзвукового пассажирского самолета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Авиалайнер сможет перевозить пассажиров со скоростью, превышающей скорость звука примерно в пять раз (5М).
В авиакомпании отмечают, что такой самолет позволит добраться из Нью-Йорка в Токио примерно за два часа. Самолет обеспечили революционным фюзеляжем чрезвычайно обтекаемой формы.
Лайнер будущего получил носовую часть, похожую на иглу. По словам экспертов, такие решения позволят минимизировать акустический удар, возникающий при переходе самолета на сверхзвуковую скорость. Специалисты издания New Atlas отмечают, что конструкция лайнера может свидетельствовать о выборе криогенного водородного топлива.
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На рынке что-то подобное появится примерно через 20-30 лет при условии, что «Boeing» серьезно займется разработкой такой машины. Полученные в рамках исследования наработки могут применяться как в гражданской, так и военной сферах.
На конференции Американского института аэронавтики и астронавтики американская компания «Boeing» представила концепт будущего гиперзвукового пассажирского самолета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.
Авиалайнер сможет перевозить пассажиров со скоростью, превышающей скорость звука примерно в пять раз (5М).
В авиакомпании отмечают, что такой самолет позволит добраться из Нью-Йорка в Токио примерно за два часа. Самолет обеспечили революционным фюзеляжем чрезвычайно обтекаемой формы.
Лайнер будущего получил носовую часть, похожую на иглу. По словам экспертов, такие решения позволят минимизировать акустический удар, возникающий при переходе самолета на сверхзвуковую скорость. Специалисты издания New Atlas отмечают, что конструкция лайнера может свидетельствовать о выборе криогенного водородного топлива.
Читайте также: Из-за ливня дороги Ивано-Франковска превратились в реки. Видео
На рынке что-то подобное появится примерно через 20-30 лет при условии, что «Boeing» серьезно займется разработкой такой машины. Полученные в рамках исследования наработки могут применяться как в гражданской, так и военной сферах.
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2016
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