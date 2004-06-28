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В Сеть попали кадры взрыва на заправке в России. Видео

В Сеть попали кадры взрыва на заправке в России. ВидеоВзрыв на АЗС в России попал на видео

На АЗС в Чечне взорвались четыре цистерны с топливом, в резервуарах находилось 50 кубометров горючего, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пять человек обратились за медицинской помощью после взрыва и пожара на автозаправочной станции на окраине станицы Гребенская в Чечне. Очевидцы запечатлели момент мощного взрыва на видео.

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Как сообщается, на автозаправочной станции взорвались четыре цистерны с топливом, а в резервуарах находилось 50 кубометров горючего.

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 Теги: Россия, взрыв

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Сегодня, 09:24 » Автор: Татьяна Ларина
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