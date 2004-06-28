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Вышел трейлер нового мультсериала от создателя Симпсонов. Видео

Вышел трейлер нового мультсериала от создателя Симпсонов. ВидеоNetflix показал новый трейлер фильма "Разочарование" от создателя Симпсонов

Стриминговий сервис Netflix выпустил первый трейлер мультсериала "Disenchantment" ( "Разочарование"), автором которого является создатель "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Гроунинг, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Американский фэнтезийный мультсериал "Разочарование" будет направлен только на взрослую аудиторию и расскажет о принцессе-алкоголичке Бин, ее эльфе-компаньоне Елфо и "личном демоне" Люси, которые живут в средневековом королевстве Дримландия.

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В мультипликационной ленте Netflix покажет 20 эпизодов сериала, первая десятка которых запланирована на 17 августа 2018. Лишь через день после публикации видеоролика его посмотрело почти 400 тысяч пользователей YouTube.


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 Теги: Симпсоны, мультсериал

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Сегодня, 12:35 » Автор: Татьяна Ларина
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