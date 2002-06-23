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Украинец превратил "Запорожец" в мангал. Видео
Для этого мужчина купил старый Запорожец, у которого двигатель – в багажнике, в отличие от большинства легковушек.
Житель Кривого Рога обустроил мангал прямо в собственном автомобиле. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что мужчина в любой момент может зажарить мясо просто под капотом. Для этого он купил старенький Запорожец, у которого двигатель – в багажнике, в отличие от большинства легковушек.
"На такую идею автовладельца натолкнул анекдот о советском автопроме. И теперь уголь и шампуры всегда берет с собой и даже принимает заказы на выездные пикники", – говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в России двое мужчин убили овчарку, чтобы сделать из нее шашлык. Убитую собаку они принесли в квартиру, в ванной комнате сняли с нее шкуру и разделали.
Житель Кривого Рога обустроил мангал прямо в собственном автомобиле. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что мужчина в любой момент может зажарить мясо просто под капотом. Для этого он купил старенький Запорожец, у которого двигатель – в багажнике, в отличие от большинства легковушек.
"На такую идею автовладельца натолкнул анекдот о советском автопроме. И теперь уголь и шампуры всегда берет с собой и даже принимает заказы на выездные пикники", – говорится в сообщении.
Читайте также: Украинец создал «Запорожец» для охоты
Ранее сообщалось, что в России двое мужчин убили овчарку, чтобы сделать из нее шашлык. Убитую собаку они принесли в квартиру, в ванной комнате сняли с нее шкуру и разделали.
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