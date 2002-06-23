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Украинец устроил мангал прямо в автомобиле. Видео
Мужчина в любой момент может зажарить мясо.
Житель Кривого Рога обустроил мангал прямо в собственном автомобиле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Отмечается, что мужчина в любой момент может зажарить мясо просто под капотом. Для этого он купил старенький Запорожец, у которого двигатель – в багажнике, в отличие от большинства легковушек.
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На такую идею автовладельца натолкнул анекдот о советском автопроме. И теперь он уголь и шампуры всегда берет с собой и даже принимает заказы на выездные пикники.
Житель Кривого Рога обустроил мангал прямо в собственном автомобиле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Отмечается, что мужчина в любой момент может зажарить мясо просто под капотом. Для этого он купил старенький Запорожец, у которого двигатель – в багажнике, в отличие от большинства легковушек.
Читайте также: Пьяный украинец устроил масштабную аварию в Москве. Видео
На такую идею автовладельца натолкнул анекдот о советском автопроме. И теперь он уголь и шампуры всегда берет с собой и даже принимает заказы на выездные пикники.
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