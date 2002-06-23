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ONUKА отличилась креативным выступлением на фестивале. Видео

ONUKА отличилась креативным выступлением на фестивале. ВидеоПопулярная украинская группа сочетает электронику и этномотивы.

ONUKA приняла участие в фестивале Leopolis Jazz Fest во Львове. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

В соцсетях появились фото и видео с яркого выступления Наты Жижченко и ее коллектива на площади Рынок. Со сцены прозвучали полюбившиеся украинским слушателям хиты ONUKA.

"Львов, Leopolis Jazz Fest, благодарим вас за день вместе! Классного продолжения фестиваля, и до скорой встречи", - сообщается в Facebook ONUKA.

Напомним, ONUKA – это украинский творческий проект Наты Жижченко и ее мужа - музыканта и продюсера Евгения Филатова (The Maneken). Музыка группы сочетает электронику и украинские этномотивы.

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Так, со сцены во Львове прозвучала песня "GOLOS", в которой есть такие слова:

"Ми не німі, німі не ми
В нас голос є, ми голос маєм
Ми не німі, німі не ми
В нас голос є — лунаєм..."

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 Теги: ONUKА, видео, фестиваль

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Сегодня, 20:39 » Автор: Едгар Букмирза
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