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Раздел: Видеоновости  
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Известная кинокомпания создала робота-каскадера. Видео

Известная кинокомпания создала робота-каскадера. Видео Новые роботы оснащены лазерными дальномерами.

Проект называется Stuntronics. В рамках этого проекта будут создаваться автономные механизмы, оснащенные антеннами для самостоятельной корректировки действий и координации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

В том случае, если пробный эксперимент станет успешным, машины-каскадеры, возможно, заменят людей на съемочных площадках уже в скором времени.

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Сообщается, что новые роботы оснащены лазерными дальномерами, гироскопами и акселерометрами. В свободном падении они могут контролировать центр тяжести, вращение и позу, делая трюки максимально зрелищно.

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 Теги: Видео, робот, каскадер

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Вчера, 23:46 » Автор: Едгар Букмирза
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