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Видеорегистратор снял жестокую женскую разборку на дороге в России. Видео

Видеорегистратор снял жестокую женскую разборку на дороге в России. Видео Три женщины подрались прямо на дороге.

В российском Новороссийске водитель авто и её пассажирка с кулаками набросились на девушку-пешехода. А произошло все из-за того, что первые очень уж хотели проехать, однако последняя не спешила, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Соответствующее видео появилось в сети. Как видно на кадрах, девушка переходила дорогу по "зебре", но ей посигналила водитель, которая спешила проехать. В итоге первая ударила сумкой по машине.

В связи с этим водитель выскочила из машины и начала кулаками выяснять отношения. А потом к схватке присоединилась еще и ее пассажирка.

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"Все водители знают, что пешеход на пешеходном переходе имеет преимущество, но девушка, управлявшая авто, явно об этом забыла и сигналом клаксона решила поторопить другую, как раз в этот момент переходила дорогу. Это и стало причиной драки на дороге", - говорится в описании к ролику.

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 Теги: Россия, женщины, драка

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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