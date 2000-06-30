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Видеорегистратор снял жестокую женскую разборку на дороге в России. Видео
Три женщины подрались прямо на дороге.
В российском Новороссийске водитель авто и её пассажирка с кулаками набросились на девушку-пешехода. А произошло все из-за того, что первые очень уж хотели проехать, однако последняя не спешила, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Соответствующее видео появилось в сети. Как видно на кадрах, девушка переходила дорогу по "зебре", но ей посигналила водитель, которая спешила проехать. В итоге первая ударила сумкой по машине.
В связи с этим водитель выскочила из машины и начала кулаками выяснять отношения. А потом к схватке присоединилась еще и ее пассажирка.
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"Все водители знают, что пешеход на пешеходном переходе имеет преимущество, но девушка, управлявшая авто, явно об этом забыла и сигналом клаксона решила поторопить другую, как раз в этот момент переходила дорогу. Это и стало причиной драки на дороге", - говорится в описании к ролику.
В российском Новороссийске водитель авто и её пассажирка с кулаками набросились на девушку-пешехода. А произошло все из-за того, что первые очень уж хотели проехать, однако последняя не спешила, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Соответствующее видео появилось в сети. Как видно на кадрах, девушка переходила дорогу по "зебре", но ей посигналила водитель, которая спешила проехать. В итоге первая ударила сумкой по машине.
В связи с этим водитель выскочила из машины и начала кулаками выяснять отношения. А потом к схватке присоединилась еще и ее пассажирка.
Читайте также: Из-за ливня дороги Ивано-Франковска превратились в реки. Видео
"Все водители знают, что пешеход на пешеходном переходе имеет преимущество, но девушка, управлявшая авто, явно об этом забыла и сигналом клаксона решила поторопить другую, как раз в этот момент переходила дорогу. Это и стало причиной драки на дороге", - говорится в описании к ролику.
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