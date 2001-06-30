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Кайли Дженнер поделилась секретами своего макияжа. Видео

Кайли Дженнер поделилась секретами своего макияжа. Видео Дженнер для макияжа использовала косметику собственного бренда Kylie Cosmetics.

Известная американская модель Кайли Дженнер поделилась со своими поклонниками секретами идеального летнего макияжа, с акцентом на глаза, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Известно, что технологию ретуши своего лица Кайли продемонстрировала специально для американской редакции журнала Vogue.

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Так, 20-летняя Дженнер для макияжа использовала косметику собственного бренда Kylie Cosmetics, а также и средства других брендов.

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 Теги: Кайли Дженнер, макияж

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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